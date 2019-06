Real Madrid, presentato Rodrygo: foto e video della giornata

1 /36 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il suo acquisto è stato ufficializzato tempo fa, ma solo oggi è stato presentato. Il Real Madrid ha fatto conoscere ai suoi tifosi il nuovo acquisto Rodrygo, 18enne attaccante brasiliano su cui i blancos hanno investito 45 milioni di euro nel giugno dello scorso anno, lasciando però il calciatore al Santos per un’altra stagione.

“Per me è un sogno che si avvera“, ha detto Rodrygo durante la conferenza stampa del Bernabeu. “Ho sempre detto che è il sogno di ogni bambino giocare nel Real, sto vivendo un sogno, è il giorno più bello della mia vita“. Dopo le parole ai giornalisti, solita ‘vetrina’ con qualche palleggio all’interno del campo, presenti circa 2000 tifosi. “Sono un attaccante veloce, che segnato e dribbla. Sono brasiliano e noi siamo un po’ così, come Robinho e Neymar. Mi identifico un po’ con loro. Mi piace giocare sulle ali, specialmente a sinistra, ma non ho preferenze, sono pronto per giocare. Neymar è un grande giocatore, ma è in un’altra squadra e non posso parlarne. Io vorrei essere il Rodrygo del Madrid, c’è solo un Neymar, non ce ne può essere un altro“. In alto la FOTOGALLERY, in basso un video della giornata.