Reggina, Capuano a CalcioWeb: “il botta e risposta con Gianni? Vi svelo com’è andata, mai contatti con il club amaranto”

La stagione in Serie C è ormai agli sgoccioli, attesa per le due finale di playoff. E’ arrivato il momento dei bilanci ed una squadra che ha sicuramente sorpreso è il Rieti, inizio di stagione difficilissimo nel Girone C poi l’arrivo del tecnico Eziolino Capuano ha completamente ribaltato le sorti della stagione, è arrivata una salvezza che ha del miracoloso, il tecnico adesso ha ambiziosi ben più importanti e negli ultimi giorni è stato sancito l’addio proprio con il Rieti. Capuano è alla ricerca di un nuovo progetto, una squadra in grado di poter lottare per la promozione. Abbiamo affrontato l’argomento con l’allenatore, dalla stagione da poco conclusa al futuro fino ad arrivare al botta e risposta con il direttore della Reggina Gianni, ecco l’intervista esclusiva di CalcioWeb.

Sulla stagione e sui motivi dell’addio al Rieti: “abbiamo fatto un grande lavoro tutti, la scelta di Rieti è stata di cuore, sono orgoglioso della decisione perchè sono stato valuto bene da tutti, penso di potermi confrontare in una categoria importante ma non perchè Rieti non lo sia, negli ultimi anni abbiamo fatto qualcosa da sottolineare, io ed il mio staff speriamo di trovare un’altra piazza di alto livello”. Che tipo di progetto sta cercando? “In C una squadra in grado di poter vincere il campionato altrimenti non aveva senso andare via da Rieti. Mi aspettavo di essere preso subito in considerazione da una grande piazza dopo l’impresa con il Rieti”. Sul botto e risposta con il dg della Reggina Gianni: “non c’è stata alcune querelle, ho solo risposto ad una dichiarazione fatta dal direttore generale che non mi è piaciuta, Gianni è un ottimo dirigente. Non mi sono mai proposto alla Reggina perchè mi ritengo un allenatore navigato per la categoria. Non ho mai avuto alcun contatto per la panchina amaranto”.