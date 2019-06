Reggina, la conferenza stampa di Toscano: show del presidente Luca Gallo [FOTO]

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Giornata importante in casa Reggina, allo stadio Oreste Granillo presente l’allenatore Domenico Toscano che avrà l’obiettivo di portare il club nel campionato di Serie B, a prendere la parola è stato il presidente Gallo: “sono contento d’essere qui a presentare il nostro nuovo tecnico Mimmo Toscano, tecnico che abbiamo inseguito per molto tempo, non volevo fare errori dunque ci abbiamo pensato bene sopra, scegliendo lui, la scelta migliore che potevamo fare. Per me è una grande soddisfazione aver portato qui il mister, sono molto contento. Campagna abbonamenti? E’ il caso di puntualizzare una cosa. Il fatto che Reggio fosse una città con alcune problematiche io lo sapevo quando ho pensato di venire a investire qui. Problematiche che ci sono anche altrove, non solo qui. Ho scelto io di venir qui nonostante tutte le problematiche. Senza alcuna polemica bisognerà risolvere questa questione, se servirà tempo sarà un dispiacere per me. Però adesso uniamoci tutti assieme, per ottenere risultati dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

“Gli obiettivi stagionali? La parte societaria e quella sportiva che compongono il club stanno remando per la crescita della società, vedi il Sant’Agata, un’esposizione molto forte da parte nostra: oltre 1 milione e 200 mila euro conti alla mano ed i costi lieviteranno ancora sino a 3 milioni. Poi ci sono iscrizione al campionato e pendenze dell’anno precedente da sistemare. Ne sono uscite fuori tante ed abbiamo dovuto sistemarle tutte, parlo di situazioni pregresse quando io non c’ero. Abbiamo già speso cifre superiori a quanto pensavamo, anche per la costruzione della sede in centro. In merito alla parte tecnica io non sono l’interlocutore adatto, il mio nutrito staff se ne occuperà. E’ chiaro che se io investo pretendo anche risultati tecnici, le due cose non sono separate, non ci sarà nessun ridimensionamento, non capisco come si possa pensare ad un ridimensionamento. Il calciomercato ancora non è iniziato, non è detto che non prenderemo giocatori importanti. Adesso sulla mia pelle ho imparato che servono calciatori di categoria, con alcune peculiarità tecniche ed umane per la serie C”.

“Bilanci? Questo è solo l’inizio… ancora non avete visto nulla. Da qui a poco cambieremo anche denominazione in Reggina 1914. Prima il club faceva acqua da tutte le parti, adesso vi do la mia parola d’onore che il club è sano e senza alcun debito. Domani presentiamo la sede ed ora dobbiamo concentrarci sulla questione sportiva, io ho finito con il risanamento della società che avevo promesso mesi fa”.

Dopo il presidente Gallo, la parola è passata al mister Mimmo Toscano: “la lunghezza della trattativa è stata dettata dalla mia situazione non semplice alla Feralpi, grazie alla soceità per avermi aspettato. Ci siamo stretti la mano e sapevano che mi sarei dovuto prima liberare per tornare a Reggio, era il mio sogno e l’ho coronato, questa è la mia città. Sarà un percorso duro, con diverse squadre che partono davanti a noi. Dobbiamo scalare posizioni, serve allenatore, squadra ma anche una strutturazione societaria e commettere meno errori delle altre. Ci auguriamo di essere protagonisti, con il lavoro e la compattezza”.

“Mercato? Io e la società stiamo facendo alcune valutazioni sulla rosa per cercare di capire chi fa al caso nostro, guardando prima all’uomo che al calciatore, è un campionato particolare. Partiamo da un’ottima base, ma il pubblico sarà il nostro acquisto più importante, dal quale non possiamo prescindere: mi ha entusiasmato! Alla base della nostra stagione deve esserci l’attaccamento alla maglia e l’unità d’intenti. Idea tattica? Ho qualcosa in mente, ma dovrò cucire addosso alla rosa il vestito giusto. Ho praticato diversi moduli, non sono legato in particolare ad uno di essi, dipenderà dal materiale che riusciremo a portare a Reggio in fase di calciomercato”.