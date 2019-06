Ribaltone Atalanta, Ilicic annuncia l’addio!

“Ho tanto rispetto per l’Atalanta, ho dato tutto per loro, pero’ io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta. Il Napoli? Non ho firmato nulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me”. Sono le dichiarazioni di Josip Ilicic, attaccante sloveno dell’Atalanta in un’intervista al quotidiano del suo Paese, Ekipa24, dichiarazioni che fanno pensare all’addio. “Nei prossimi giorni – ha detto Ilicic – il mio agente incontera’ l’Atalanta per capire quali sono gli obiettivi. La cosa certa e’ che voglio restare in Italia e giocare la Champions League. Non sono piu giovane, non mi restano ancora tanti nni ad alto livello ma sono ancora un giocatore di un certo livello. Capisco che il presidente Percassi che chiede che io rimanga ma dobbiamo dirci la verita’, quest’anno abbiamo giocato con una squadra di 13 calciatori di alto livello, per provare a vincere ce ne vogliono molti di piu’. E o so che cosa voglio, vincere, per me e’ arrivato il tempo di ottenere qualcosa per tutto quello che ho fatto in carriera”.