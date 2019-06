Ripescaggi Serie B e Serie C, in 6 non presentano l’iscrizione: tutte le squadre ripescate, gironi ribaltati e format deciso

Shock iscrizioni per i campionati di Serie B e Serie C, adesso inizia una vera e propria corsa al ripescaggio con la strada che sembra già tracciata. Tutto o quasi secondo le previsioni della vigilia, sono 6 in tutto i club che non sono riusciti a formalizzare l’iscrizione, in particolar modo fanno rumore i forfait di Palermo in Serie B e Foggia in Serie C, due piazze storiche ed adesso costrette a ripartire dalle categorie inferiori. Per il Foggia tutto sembrava compromesso già dalla prime ore del pomeriggio mentre per i rossonero è stata una corsa contro il tempo fino alle 23.59, un minuto prima della scadenza è stata inviata una pec ma che non possiede tutti i requisiti richiesti, il Palermo è dunque fuori dal campionato di Serie B.

E’ già iniziata la corsa ai ripescaggi in Serie B ma la situazione sembra piuttosto delineata con il Venezia pronto a tornare nel campionato cadetto dopo la retrocessione ai playout contro la Salernitana. Fondamentali per il Palermo i pareri della Covisoc e del Consiglio Federale, la parola fine si scriverà il 12 luglio ma sono quasi nulle le speranze per i rosanero. Colpo di coda di Trapani e Chievo che sono riuscite nelle ultime ore a sistemare due situazioni che sembravano delicate, tutte le altre domande sono state presentate. Sono invece 5 i club out dalla Serie C, si sono arrese Siracusa, Albissola e Lucchese, l’Arzachena ha presentato domanda incompleta e sarà esclusa, stesso discorso per un’altra big, il Foggia, si tratta di un vero e proprio dramma dopo la retrocessione in Serie C. A sostituire le squadre che hanno rinunciato saranno Virtus Verona, Fano e Bisceglie mentre i club bocciati sostituiti da due ripescaggi, un posto è riservato alla Serie D, uno alla Serie C e l’altro ancora alla D. Per la Serie C sarà la Paganese, per la Serie D il Modena, in caso di altri forfait la graduatoria è la seguente: Pro Sesto, Turris, Mantova e Taranto, le squadre in questo caso dovranno versare una fideiussione da 300 mila euro. La Serie B sarà a 20 squadre, la Serie C a 60.

Squadre non iscritte —> Squadre ripescate

SERIE B

Palermo ––> Venezia

Serie C

Siracusa —> Bisceglie

Albissola —> Virtus Verona

Lucchese —> Fano

Arzachena —> Modena

Foggia —> Paganese