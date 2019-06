Risultati qualificazioni Europei 2020, la diretta live a partire da stasera

Risultati Qualificazioni Europei 2020 – In virtù dell’inedito formato itinerante della fase finale del torneo, a causa del quale non ci saranno squadre qualificate d’ufficio, e dell’introduzione della UEFA Nations League, il regolamento delle qualificazioni europee è stato radicalmente modificato. Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti alla UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre, mentre gli altri cinque saranno composti da 6 squadre. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A della Nations League sono state inserite nei gruppi da cinque, in modo da lasciar libera la finestra per disputare le finali della Nations League (in programma domenica 9 giugno). Le prime due squadre classificate di ogni girone accederanno direttamente alla fase finale della competizione.

La seconda fase, denominata UEFA European Qualifiers play-off, si disputerà dal 26 marzo al 31 marzo 2020 e vedrà affrontarsi 16 nazionali, le prime quattro classificate nel ranking complessivo di ciascuna lega della Nations League. Nel caso in cui le vincitrici dei gironi della lega fossero già qualificate, disputeranno i play-off le squadre che seguono nel ranking complessivo della lega. Se anche queste fossero già qualificate si procederebbe con la lega successiva, tenendo conto sempre del ranking complessivo.

VENERDI’

ore 18

Georgia-Gibilterra

ore 20:45

Austria-Slovenia

Danimarca-Irlanda

Fær Øer-Spagna

Lettonia-Israele

Lituania-Lussemburgo

Macedonia del Nord-Polonia

Montenegro-Kosovo

Norvegia-Romania

Repubblica Ceca-Bulgaria

Svezia-Malta

Ucraina-Serbia

SABATO

ore 15

Croazia-Galles Islanda-Albania ore 18 Armenia-Liechtenstein Azerbaigian-Ungheria Estonia-Irlanda del Nord Finlandia-Bosnia-Erzegovina Moldavia-Andorra Russia-San Marino ore 20:45 Belgio-Kazakistan Bielorussia-Germania Grecia-Italia Scozia-Cipro Turchia-Francia