Risultati playoff e playout Serie C, in campo Lucchese-Bisceglie [FOTO]

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Risultati Playoff e Playout Serie C – Si sono giocate partite incredibili valide per i playoff di Serie C e che hanno regalato gol e grande spettacolo. Emozioni nel derby siciliano tra Catania e Trapani, doppio vantaggio ospite con Tulli e Ferretti poi la rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Lodi. Ad un passo dalla qualificazione Pisa e Piacenza che hanno vinto sul campo di Arezzo e Imolese, grandi protagonisti Marconi e Ferrari. Il Feralpisalò riprende la Triestina, si deciderà tutto nella partita di ritorno. Chiare indicazioni dopo l’andata ed a sorpresa anche tanti gol.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C

Ore 20,30

Arezzo-Pisa 2-3

Catania-Trapani 2-2

Feralpisalò-Triestina 1-1

Imolese-Piacenza 0-2

RISULTATI PLAYOUT SERIE C

sabato ore 20,30

Lucchese-Bisceglie 1-0

domenica ore 20,30



Piacenza-Imolese

Pisa-Arezzo

Trapani-Catania

Triestina-Feralpisalò