Rivoluzione Juventus, i sacrificati: Cancelo + altri tre, la contropartita e tutti i nomi in entrata per la prossima stagione

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Maurizio Sarri, la definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, Abramovich si sarebbe convinto a lasciare libero l’ex Napoli. La dirigenza bianconera ha le idee chiare anche sul fronte calciomercato, prevista una cessione eccellente che è quella di Cancelo. Stagione altalenante per l’ex Inter che quindi può essere considerato un sacrificabile, il calciatore è finito nel mirino del Manchester City, la valutazione è di 60 milioni di euro ma nell’affare con il club inglese potrebbe rientrare Danilo. Ma non solo, in uscita ci sono anche Mandzukic, Cuadrado mentre l’arrivo di un altro big a centrocampo potrebbe mettere a rischio la posizione di Matuidi che però può rappresentare un jolly importante anche a partita in corso.

Con Sarri in panchina Pjanic sarà un punto fermo, così sembra ideale per caratteristiche il nuovo arrivato Ramsey, l’intenzione è completare il reparto con un calciatore di corsa e forza fisica, gli identikit portano a due nomi: Pogba e Milinkovic-Savic, il francese è il preferito ma al momento è più facile raggiungere il centrocampista della Lazio. Sarri in attacco potrebbe sfruttare la velocità e qualità di calciatori come Douglas Costa e Bernardeschi e con lo stesso Ronaldo che potrebbe partire dall’esterno, in questo senso non è da escludere l’arrivo di una prima punta di grande spessore in grado di alternarsi con Gonzalo Higuain, il Pipita si prepara al ritorno in bianconero e può rappresentare una buona soluzione. A questo punto sembra probabile anche la cessione di Paulo Dybala, l’ultima ciliegina sulla torta potrebbe essere l’arrivo di un difensore centrale.