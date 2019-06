Rivoluzione Lecce, 7 acquisti per la Serie A: il nuovo 11 di Liverani [NOMI e FOTO]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una grande impresa. E’ quella che è riuscita a compiere il Lecce, capace di effettuare uno storico doppio salto dalla Serie C alla Serie A in due anni consecutivi. Merito soprattutto del tecnico Fabio Liverani, riconfermato alla guida dei salentini per la terza stagione di fila con l’obiettivo di mantenere la categoria e, perché no, provare a fare qualcosa di più.

Così come più volte affermato dallo stesso allenatore, ci sarà da effettuare un importante lavoro sulla rosa, andando a rinforzare notevolmente determinati reparti e rendere competitiva la compagine pugliese. Liverani ha parlato di 7-8 nuovi acquisti, presumibilmente tra difesa e attacco visto che il centrocampo non verrà granché modificato. E dunque, ecco come potrebbero presentarsi i giallorossi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A: retroguardia quasi completamente nuova, reparto offensivo totalmente differente rispetto a quello dell’ultima stagione, seppur i protagonisti della splendida cavalcata potranno tornare protagonisti nel corso del torneo. Il modulo è una certezza: 4-3-1-2. In alto, la FOTOGALLERY con il nuovo 11 del Lecce di Liverani.