La Roma attende di conoscere la risposta di Francesco Totti per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico offertogli dalla società. Dopo aver risolto la questione allenatore con l’ingaggio del portoghese Paulo Fonseca, ora i giallorossi rischiano di ritrovarsi con una brutta gatta da pelare. Tre gli scenari che si aprono: la prima ipotesi è che Totti accetti mettendosi così alla prova in un nuovo ruolo che prevede maggiori responsabilità rispetto a quelle avute sinora. La seconda potrebbe portare l’ex numero 10 a declinare l’offerta continuando però a svolgere le attuali mansioni. L’ultima ipotesi, la più dolorosa, è quella che vedrebbe Totti rifiutare e subito dopo lasciare la società. Intanto il diretto interessato ha twittato: ” In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede…”.