La Roma celebre i 92 anni di storia, ma sui social è polemica: “Maiali maledetti!”

Ancora polemiche in casa Roma, ma questa volta non per questioni di campo. A far scatenare la rabbia dei tifosi è infatti l’anno di fondazione della società, su cui è dibattito aperto: c’è chi ritiene corretta la data del 7 giugno 1927, chi quella del 22 luglio 1927.

La squadra capitolina è stata istituita grazie alla fusione di tre delle società calcistiche della Capitale: Alba, Fortitudo e Roman. Numerose testate nazionali come ‘Il Messaggero’, ‘La Tribuna’ e ‘Il Tevere’ all’epoca hanno riportato la data del 7 giugno, che e’ stata ripresa anche dall’atto costitutivo del nuovo club redatto dai massimi dirigenti delle tre società. Ad alimentare le polemiche è il documento più antico della società che a differenza di quello del 7 giugno non è andato perduto. Stipulato dall’allora segretario della federazione romana del Partito Nazionale Fascista Italo Foschi, l’Ordine del Giorno n. 1 prevedeva le norme esecutive per la costituzione del club e definiva l’organigramma societario. Oggi la società giallorossa ha deciso di festeggiare la fondazione del club, con un video che ne ripercorre la storia e i successi e ne festeggia il compleanno.

I tifosi giallorossi ne hanno approfittato per scatenare la polemica, partendo dalla diatriba storica sulla data di fondazione del club per arrivare ad esprimere la propria insoddisfazione nei confronti della dirigenza Pallotta: “La nostra Roma è nata il 22 luglio 1927, oggi è la festa della vostra azienda, quella che ha mandato via De Rossi”, “22 luglio 1927 maiali maledetti”, “Ma come fate a trovà sempre nuovi modi per far incazzare la gente? Ve ce impegnate, lo fate di proposito?” e “Associazione Sportiva roma 22 luglio 1927. Aridatece lo stemma”. C’é chi ha richiamato la storia, accusando i social media manager giallorossi di non conoscere il passato: “I ragazzi della comunicazione sono della Roma. Vergognatevi. Senza ritegno, senza dignità, senza speranza. Meno male che ci sono i Romanisti! Roma, 22 Luglio 1927, in via Uffici del vicario 35 nasce l’Associazione Sportiva Roma”.