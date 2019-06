Roma, Dzeko ‘deriso’: il Tottenham ‘scarica’ il bosniaco [DETTAGLI]

Edin Dzeko molto probabilmente dirà addio ai giallorossi dopo diversi anni, è infatti vicino il suo trasferimento all’Inter.

Nel frattempo, emergono nuovi scenari, provenienti direttamente dall’Inghilterra: secondo il Daily Star, infatti, la Roma avrebbe proposto l’attaccante bosniaco al Tottenham, ma la risposta del club inglese si sarebbe racchiusa in un deciso ed eloquente “no grazie“. La dirigenza degli Spurs non riterrebbe Dzeko un giocatore superiore allo spagnolo Llorente, che peraltro fa da riserva a Harry Kane. Inutile, dunque, accettare offerte che vanno in questa direzione.