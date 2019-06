Roma, al via la nuova stagione: cominciano le visite mediche, i primi calciatori presenti

Comincia la nuova stagione per la Roma, ai nastri di partenza dopo la rivoluzione tecnica riguardante dirigenza e allenatore. In attesa di definire le prossime mosse di mercato, i giallorossi iniziano a radunarsi per le prime visite mediche. Si ricorda che, per via dei preliminari di Europa League, la compagine capitolina sarà la prima in Serie A ad andare in ritiro.

Ecco la breve nota, diffusa sul sito ufficiale, relativa ai primi calciatori presentatisi a Villa Stuarti. “Con l’inizio della stagione che si avvicina, questa mattina i primi calciatori della Roma si sono recati a Villa Stuart per le visite mediche di rito. I primi ad arrivare sono stati Juan Jesus, Ivan Marcano, William Bianda e Alessio Riccardi. Le visite agli altri calciatori giallorossi proseguiranno nel pomeriggio“.