Roma, il premier Conte: “siamo messi male…”

Non è sicuramente un buon periodo in casa Roma, il club giallorosso deve fare i conti con la contestazione dei tifosi dopo alcune scelte più che discutibili ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’addio di Francesco Totti. Il premier Giuseppe Conte ha parlato anche di calcio al termine di una lunga giornata a Bruxelles passata a discutere sulla partita sulle nomine Ue e per evitare la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per disavanzo eccessivo. Sulla Roma: “Siamo messi male…”, dichiara Conte. Un pensiero ormai comune tra i tifosi giallorossi.