Roma, presentata la campagna abbonamenti 2019-2020: lanciata la tessera digitale [DETTAGLI]

“E’ qui che vive la mia passione”. Con questo slogan l’As Roma ha lanciato oggi ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 con la novità dell’abbonamento digitale. Attraverso un’app dedicata i tifosi potranno infatti attivare e gestire la propria tessera per le partite casalinghe direttamente sul proprio smartphone. Diversi i vantaggi pubblicizzati dalla società, fra cui la possibilità di cambiare l’utilizzatore dell’abbonamento (per un massimo di 5 partite), di cambiare posto anche dopo l’acquisto, di ricevere notifiche e sconti presso gli As Roma Store. Per quanto riguarda i prezzi, confermati quelli dello scorso anno per tutti i settori, con il più basso per le curve, fissato a 269 euro. Via alla vendita per tutti i tifosi a partire da domani, 4 giugno, con la possibilità per i vecchi abbonati di confermare il proprio posto fino al 16 giugno.