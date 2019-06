Roma, il saluto di Ranieri: il futuro, il ruolo di Totti e le voci sullo spogliatoio

“La societa’ vuole fare le cose per bene, anche il fair-play finanziario lo impone, e avendo lo stadio ci possono essere introiti maggiori. Dietro stanno lavorando bene, il pubblico pero’ vuole vedere i risultati sul campo e ora e’ importante trovare un allenatore, un direttore sportivo e che tutti remino dalla stessa parte”. Il futuro della Roma passa dalla stadio e Claudio Ranieri fa il suo personale in bocca al lupo alla Roma per il futuro. “Mi rimarra’ per sempre l’abbraccio del pubblico: sono orgoglioso di aver guidato la squadra del mio cuore e questo non si cambia con nulla. Potrebbe doversi accontentare solo della lotta per il quarto posto? Io mi auguro che intanto possa farlo, poi il calcio e’ bello perche’ nulla e’ scritto e da tifosi le auguro il meglio”. Nessun consiglio per De Rossi: “Lui vuole giocare e gli auguro di trovare una squadra della sua dimensione”, le parole a Sky Sport di Ranieri.

Su Totti: “abbiamo parlato a lungo e sa come la penso, gli faccio i miei migliori auguri. Potra’ incidere di piu’ in futuro? Scegliendo me ha inciso molto visto che c’era chi voleva Paulo Sousa, ma lui ha voluto me e spero possa continuare a incidere”. Sull’articolo di “Repubblica” in merito alle presunte fronde interne. “Mi e’ sembrato un articolo ad hoc, fatto da chi voleva fare un po’ di caos. Ma lo sappiamo tutti da dove parte, e lo sanno anche i tifosi”. Infine, sul proprio futuro ribadisce: “Aspetto un buon progetto, non importa dove, l’importante e’ che ci siano basi solide su cui poter costruire. Di sicuro saro’ ancora in panchina, sono un uomo da campo”.