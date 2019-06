Roma, striscioni contro Pallotta e pro Ferrero

La situazione ambientale in casa Roma non è di certo buona, a peggiore la situazione la stagione deludente che si è da poco conclusa ma anche delle scelte della dirigenza che non sono andate giù ai tifosi, soprattutto la decisione di non confermare De Rossi. Continua dunque la contestazione da parte della tifoseria contro il presidente Pallotta, nella notte in diverse zone della capitale sono stati esposti striscioni con la scritta “Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero”. Il messaggio per l’attuale presidente della Sampdoria è chiaro e richiama l’interesse da parte da parte di Ferrero per il club giallorosso manifestato diverse volte in passato, Ferrero è tifoso della Roma.