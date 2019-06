Please wait...

Un grazie speciale lo dedico a chi, in tutto questo tempo, ha lavorato nella Roma, accompagnandomi negli anni più belli dentro e fuori dal campo.

Francesco Totti, dopo l’addio alla Roma, annunciato oggi in conferenza stampa, ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato in questi anni. Questo il tweet dell’ex capitano giallorosso.

News