Salah, che numero! L’egiziano ‘ridicolizza’ il portiere della Guinea [VIDEO]

Quest’anno la vittoria della Champions League, la prima della sua carriera, e la seria candidatura al prossimo pallone d’oro. Ma Mohamed Salah è concentratissimo alla Coppa D’Africa, che avrà inizio venerdì, con cui sarà protagonista con il suo Egitto.

In forma smagliante, l’attaccante ha fatto vedere di essere pronto alla competizione, come dimostra il video di Corriere Tv in cui ‘ridicolizza’ il portiere della Guinea in occasione dell’ultima amichevole prima dell’esordio nel torneo. Con una serie di finte e dribbling, infatti, l’egiziano fa impazzire l’estremo difensore avversario prima di colpire il palo e propiziare la rete di Ahmed Ali Kamel. Per la cronaca, la gara è finita 3-1 per l’Egitto. Ecco il video.