Salernitana, è grande festa per il centenario: tifosi scatenati [FOTO e VIDEO]

L’ultima stagione è stata da brividi in casa Salernitana ma si è conclusa con la salvezza in Serie B, adesso è il momento di festeggiare. Nella serata di ieri migliaia di persone hanno atteso la mezzanotte allo stadio Arechi di Salerno per festeggiare il centenario, la festa è stata organizzata dai gruppi ultras della Curva Sud presenti anche tifoserie gemellate come Schalke 04, Bari, Brescia, Ascoli, Monopoli, Reggio Calabria, Venezia, Andria e Barletta. Presenti sul palco protagonisti di ieri e di oggi: da Luca Fusco a Ciro De Cesare, passando per Gigi Genovese, Salvatore Avallone, Roberto Breda, Andrea Cammarota, Claudio Grimaudo, Santo Walter Perrotta e Leonardo Menichini. Canti sulle note di ‘We are the Champions’, i Festeggiamenti sono proseguiti per tutta la notte, alle 18 in Cattedrale si svolgerà una messa per tutti i tifosi; alle 19.19 partirà un corteo dal vecchio stadio Vestuti che attraverserà la città. In alto la fotogallery.