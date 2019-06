“Leggo dai giornali che andrà al Milan e dico che il Milan farà un grande acquisto”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero che dà il via libera al tecnico Marco Giampaolo per la panchina del Milan. “Non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”, aggiunge, ai microfoni di tuttomercatoweb, per il sostituto è stato scelto Stefano Pioli: “E’ un grande allenatore, molto simpatico. Ho avuto occasione di incontrarlo tre anni fa. Sarà lui il nuovo tecnico? Finché la barca va, lasciala andare. Che un giorno al porto arriverà e la faremo salpare”.