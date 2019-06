Sampdoria, Ferrero interessato alla Salernitana? Il numero uno blucerchiato allo scoperto

Nelle ultime ore sono circolate voci su un possibile interesse del presidente della Sampdoria Ferrero per acquisire la Salernitana, club nelle mani del presidente Lotito che ha disputato una stagione deludente in Serie B ma che alla fine ha raggiunto la salvezza dopo lo spareggio da brividi contro il Venezia. Adesso il numero uno blucerchiato ha deciso di uscire allo scoperto, negato l’interesse per la Salernitana. “Mai parlato con Lotito di questo argomento. Penso solo alla Sampdoria e lavoro alla costruzione della nuova stagione”, ha detto all’ANSA dopo le voci di stampa rimbalzate da Salerno nelle ultime ore.