Sampdoria, ufficiale: Di Francesco è il nuovo allenatore

“Il presidente Massimo Ferrero e la Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco, che si e’ legato alla societa’ in qualita’ di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022”. E’ il comunicato ufficiale della Sampdoria. “Di Francesco e’ la scelta migliore, con l’obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp. E’ un tecnico che mettera’ a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia e mentalita’. Benvenuto, Eusebio”, ha dichiarato il presidente Ferrero.

Di Francesco, la scheda

Ha legato la sua carriera di calciatore soprattutto alla Roma, dove ha vinto lo scudetto nel 2001, nel 2008 arriva la prima esperienza in panchina al Lanciano. Esonerato dopo sette mesi, viene nominato allenatore del Pescara a gennaio 2010, dopo l’allontanamento di Cuccureddu. Il tecnico ottiene la promozione in serie B, nel 2011 accetta la proposta in A del Lecce, dove però viene esonerato dopo poche giornate. Riparte l’estate dopo dal Sassuolo dove si mette in grande mostra per un gioco spettacolare, arriva la chiamata della Roma: terzo posto in campionato e semifinale di Champions il bilancio della prima annata; poi l’esonero a marzo. Adesso la panchina della Sampdoria.