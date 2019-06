Sarri alla Juve, la petizione dei tifosi azzurri: “Cancellare termine ‘Sarrismo’ da Treccani”

Non solo la rimozione di una targa celebrativa in un quartiere napoletano, ma anche quella del termine ‘Sarrismo‘ dalla Treccani. E’ questa la singolare petizione lanciata sul portare change.org successivamente all’ufficialità di Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Ecco cosa si legge sul portale.

“Nel 2018 l’Istituto Enciclopedico Treccani ha introdotto nella propria enciclopedia il termine ‘sarrismo’ definendolo come ‘La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo’. Dopo il passaggio di Sarri alla Juventus ogni riferimento alla identità, anche calcistico, della città di Napoli, appare decisamente offensivo e mortificante“. Da qui la richiesta di “cancellare la parola sarrismo dalla Treccani e il riferimento alla città di Napoli“.