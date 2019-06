Sarri alla Juventus, ancora frecciate da Napoli: “Ti sei venduto la dignità”

Sarri alla Juventus, ancora frecciate da parte dei tifosi del Napoli che, si sapeva, non l’hanno presa benissimo. Dopo la rimozione della targa celebrativa a Bagnoli e la petizione per far togliere il termine ‘Sarrismo’ dalla Treccani, un altro gesto è stato compiuto nella notte da alcuni supporter azzurri.

In una zona centrale della città è stato infatti esposto nella notte uno striscione contro il nuovo allenatore bianconero: “Un comandante di valore non cade in disonore. Ti sei venduto la dignità a chi ha il Palazzo di proprietà“. Il mittente è la pagina Facebook e Instagram dei tifosi del Napoli “Anima Azzurra“.