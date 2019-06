L’accusa che arriva dalle pagine di “El Mundo“ è gravissima: sette giocatori del Valladolid si sarebbero fatti comprare per truccare la partita contro il Valencia. Il noto quotidiano spagnolo si basa su dei documenti dell’ “Operacion Oikos“, che nei giorni scorsi ha portato a numerosi arresti fra dirigenti e calciatori per presunte combine in partite della Liga e della Segunda Division spagnola.

“El Mundo” sarebbe entrato in possesso di alcune intercettazioni che non lasciano alcun dubbio. Il calciatore Carlos Aranda, ex Levante e Granada tra le altre e attualmente svincolato, assicura al suo interlocutore che sette giocatori del Valladolid avrebbero accettato soldi per truccare la partita contro il Valencia dell’ultima giornata: “Punta 10 mila euro e ne vincerai 20 mila”, il consiglio di Aranda ad un’impiegata di un’agenzia di scommesse di sua proprietà a Malaga. In un’altra intercettazione Aranda suggerisce: “Fratello, il Valencia vince nel primo tempo e poi la partita, ok?”, frase che esorta chi sta dall’altra parte del telefono a puntare sul 2 parziale e 2 finale. Per la cronaca la partita si è conclusa con la vittoria del Valencia (3 punti grazie ai quali la squadra di Marcelino è andata in Champions League) per 0-2 con le reti di Soler al 36′ e Rodrigo al 52′.