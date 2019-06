Scintille Genoa-Samp, botta e risposta durissimo tra Preziosi e Garrone: “La B gli brucia ancora”

Uno ha messo il proprio club in vendita, e potrebbe quindi non essere più presidente, l’altro è figlio dell’ex patron, scomparso qualche anno fa. Ma Preziosi e Garrone hanno infiammato i derby di Genoa e Sampdoria fino a qualche stagione fa, tra Serie B e Serie A.

Durissimo botta e risposta tra il numero uno rossoblu ed Edoardo Garrone, quest’ultimo è stato ospite di una trasmissione televisiva e ha ‘punto’ il Genoa circa i conti del club: “Che io sappia – ha detto – l’altra società genovese ha una situazione di bilancio ben peggiore della Sampdoria“. A questo giudizio, Preziosi ha telefonato a Garrone durante la diretta, rispondendo per le rime all’ex presidente blucerchiato: “Evidentemente – le sue parole – gli brucia ancora la retrocessione. Il Genoa non è sano, ma sanissimo. Ora spero che abbia il coraggio di dirmi queste cose in faccia guardandomi negli occhi, visto che frequentiamo la stessa spiaggia. Intanto, però, lo querelo“.