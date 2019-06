Sensi è dell’Inter, Carnevali conferma: “accordo raggiunto con i nerazzurri”

“Abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter e la prossima settimana Sensi fara’ le visite mediche”. E’ l’importante annuncio da parte dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che conferma l’accordo con l’Inter per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista Sensi. “C’e’ soddisfazione per dare un’opportunita’ a un nostro giocatore di andare in un grande club. Abbiamo preso due giovani – aggiunge – Sala, un giocatore che l’Inter non era intenzionata a cedere, un elemento interessante, una prima scelta per noi. Era il primo che avevamo deciso giorni fa, l’unico era lui”. Ecco tutti i dettagli dell’accordo: prestito di 5 milioni e riscatto fissato a circa 20. Si tratta di un colpo importante per il centrocampo di Conte, adesso tutto su Barella per completare il reparto.