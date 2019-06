Sergio Ramos e Pilar Rubio: matrimonio ‘galactico’ [FOTO]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Giornata importante per il calciatore del Real Madrid Sergio Ramos che nella giornata di oggi ha sposato Pilar Rubio con una cerimonia ‘galattica’, invitati centinaia di ospiti, la coppia ha detto ‘sì’ questo pomeriggio nella Cattedrale di Siviglia, dinanzi a oltre 400 ospiti, presenti i calciatori Luka Modric, Jordi Alba e l’inglese David Beckham con sua moglie Victoria. Sergio Ramos è arrivato al braccio di sua madre, poi è stata la volta della futura sposa al braccio di suo padre. Dopo la cerimonia, gli sposi e i loro ospiti si sono recati nella proprietà di Ramos nei dintorni di Siviglia per una festa ‘blindata’. In alto la fotogallery con le immagini.