Clamoroso in Serie B, l’Avellino di Taccone verso la riammissione: due squadre nei professionisti?

Il campionato di Serie B ha regalato sempre grandi sorprese anche fuori del campo, nelle ultime ore stanno circolando delle voci che avrebbero del clamoroso e che riguardano la prossima stagione. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ Avellino potrebbe avere due squadre nei campionati professionistici, l’attuale SSD di De Cesare, appena promosso in Serie C, il vecchio US di Taccone cancellato la scorsa estate ma che adesso potrebbe tornare clamorosamente in corsa. La sentenza da parte del Tar è prevista per il 10 luglio e potrebbe portare a clamorosi scenari con la riammissione proprio dell’Avellino in Serie B. Secondo voci che circolano nell’ambiente la vecchia gestione sarebbe piuttosto ottimista sulla sentenza che in caso di esito positivo porterebbe ad un clamoroso ribaltone nel campionato di Serie B.