Serie B, in corso Assemblea Ordinaria della Lega: tra i punti all’ordine del giorno anche le date del prossimo campionato

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria

della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per

Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;

2. Budget s.s. 18/19;

3. Codice di Autoregolamentazione: proposte di modifica e/o integrazione Capi I, III e IV;

4. Calendario Serie BKT s.s. 2019/2020: date Campionato;

5. Relazione del Presidente;

6. Comunicazioni Direttore Generale;

7. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale

Professionisti B.

Pubblicato in Milano, 11 giugno 2019

IL PRESIDENTE

Avv. Mauro Balata