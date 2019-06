La Serie C compie 60 anni, fervono i preparativi per la festa: il 16 luglio presenti Infantino e Gravina

Era il 13 luglio 1959 quando Artemio Franchi firmò l’atto di nascita della C. Fervono i preparativi per la celebrazione dei 60 anni.

“Mancano poco più di 2 settimane al giorno dedicato alla C, tra storia e innovazione– racconta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro. Il 16 luglio, infatti, sarà la giornata della C con più eventi a cui parteciperanno anche il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, Gabriele Gravina e che culmineranno con la celebrazione in Comune a Firenze, la città che Artemio Franchi ha scelto come luogo della C”.

Il presidente Ghirelli annuncia un’altra novità: ” Nascerà uno spazio museale all’interno della sede della Lega Pro, curato dalla “squadra” invisibile della Lega Pro, dedicato ad Artemio Franchi con oggetti mai visti, e anche particolarità appartenute al più grande dirigente del calcio che raccontano il calcio e la passione di club, giocatori e tifosi. Ringrazio la famiglia Franchi per la disponibilità. È il nostro modo per dire grazie ad Artemio Franchi, e per dare risalto alla storia, la base da cui si parte per costruire”.