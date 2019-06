Serie C, tutte le date della prossima stagione

C’è già grande attesa per l’inizio del prossimo campionato di Serie C, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tante squadre in lotta per ottenere la promozione. Il via è previsto per domenica 25 agosto 2019, l’ultima giornata il 26 aprile 2020. In programma due soste, domenica 29 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020 mentre saranno quattro i turni infrasettimanali, però, ancora da determinare. Il turno per le festività natalizie è previsto per domenica 22 dicembre. La stagione avrà inizio il 4 agosto con la prima giornata della fase eliminatoria di Coppa Italia di Serie C, le altre due giornate l’11 agosto e il 28 agosto.