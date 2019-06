Serie C Girone C, il Potenza conferma il tecnico Raffaele

Si sta per concludere la stagione valida per il campionato di Serie C, il Trapani dopo aver eliminato il Catania è pienamente in corsa per ottenere la promozione in Serie B. Nel frattempo si stanno valutando le mosse per la prossima stagione, il Potenza è reduce da una stagione ottima che si è conclusa con il quinto posto in classifica, eliminazione ai playoff proprio contro il Catania, adesso il club ha deciso di confermare anche per il prossimo campionato l’allenatore Giuseppe Raffaele. La decisione è stata ufficializzata oggi in conferenza stampa, presenti il presidente e il vicepresidente della società rossoblù, Salvatore Caiata e Antonio Iovino.