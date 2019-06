Sicurezza stadi, comunicato stampa Andes: “serve formazione”. Il 2-3 luglio all’Allianz Stadium il 21esimo congresso nazionale

“Per una funzionale gestione dell’evento sportivo, anche a livello sanitario, oggi più che mai servono formazione e professionalità in tutte le figure della filiera organizzativa”. Questo il messaggio emerso con forza dal convegno nazionale intitolato “La gestione sanitaria dei grandi eventi sportivi – Stato dell’arte e criticità in Italia”, organizzato allo Sheraton Lake Hotel di Como dalla Ams Como Fmsi (Federazione Medico Sportiva Italiana). All’evento ha preso parte anche l’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, in particolare con il presidente Ferruccio Taroni e Flavio Figuretti, socio Andes e rappresentante della sezione Impianti della Fir, la Federazione Italiana Rugby.

“Durante la discussione – ha spiegato Taroni – è emerso Il grande problema della eccessiva ‘regionalità’ della norma sui servizi, con picchi qualitativi importanti ma anche punti di scarsa professionalità. E’ stata ribadita l’importanza della qualità dell’organizzatore e soprattutto della figura di chi affianca e aiuta a programmare l’evento sportivo, come appunto il delegato alla sicurezza”. “Emerge ancora – ha spiegato Figuretti – la forte richiesta di formazione e professionalità per tutte le figure della filiera organizzativa di un evento sportivo, a tutti i livelli”.

Intanto il 2 e il 3 luglio prossimi Andes organizza il 21esimo congresso nazionale, che si svolgerà a Torino all’Allianz Stadium. L’incontro, che vanta il patrocinio delle più importanti realtà del mondo sportivo, è rivolto principalmente ai delegati per la sicurezza e agli Slo (Supporter Liaison Officer) ma aperto a tutti i cultori della materia dal titolo. “Palla prigioniera: tra la violenza fisica e l’applicazione normativa, che fare?”, questo il titolo dell’evento che tratterà meccanismi e strategie per promuovere la sicurezza, soffermandosi in particolare sulle recenti novità normative che interesseranno anche il mondo della sicurezza relativamente alle manifestazioni sportive.