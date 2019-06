Sorteggio Champions League, secondo turno: subito Psv-Basilea

E’ andato in scena il sorteggio di Champions League per il secondo turno, subito una super sfida tra Psv e Basilea ma anche Viktoria Plzen-Olympiacos, l’Apoel di Tramezzani affronterà una fra Slovan Bratislava e Sutjeska, le partite si disputeranno 9/10 e il 16/17 luglio, il secondo turno il 23-24 luglio e il 30-31 luglio, si preannuncia grande spettacolo in vista della fase a gironi.

Astana (Kaz)/Cluj (Rou) – Maccabi Tel-Aviv (Isr)

Bate Borisov (Blr)/Piast Gliwice (Pol) – Linfield (Nir)/Rosenborg (Nor)

The New Saints (Wal)/vincente preliminare – Copenhagen (Den)

Ferencvaros (Hun)/Ludogorets (Bul) – Dudelange (Lux)/Valletta (Mlt)

Dundalk (Irl)/Riga (Lva) – Partizani (Alb)/Qaraba (Aze)

Sheriff Tiraspol (Mda)/Saburtalo (Geo) – Dinamo Zagabria (Cro)

Celtic (Sco)/Sarajevo (Bih) – Nomme Kalju (Est)/Shkendija (Mkd)

Suduva (Ltu)/Stella Rossa (Srb) – HJK Helsinki (Fin)/Torshavn (Fro)

Slovan Bratislava (Svk)/Sutjeska (Mne) – Apoel Nicosia (Cyp)

Valur Reykjavik (Isl)/Maribor (Svn) – Ararat-Armenia (Arm)/Ail (Swe)

Viktoria Plzen (Cze) – Olympiacos (Gre)

Psv Eindhoven (Ned) – Basilea (Sui)