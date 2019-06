Stadi Coppa America 2019, tutto lo spettacolo degli impianti che ospiteranno la competizione [FOTO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tutto pronto per la Coppa America 2019!. La prima gara è quella di sabato mattina (2.30 ore italiane) tra Brasile e Bolivia. Sempre molta attesa ed entusiasmo per una competizione che regala spettacolo, clima di festa ed allegria. Il Sud America è, storicamente, zona calda e festosa, il Brasile è ancora di più, per certi versi, la patria del calcio, del futbol bailado. In questo paese il calcio, per molti, è tanto, quasi tutto. Non c’è solo una semplice vittoria dietro una partita, ma si nascondono sentimenti ben più lontani, profondi e belli.

Belli come gli stadi che ospiteranno il torneo, ben sei in totale, gran parte rinnovati per via del Mondiale del 2014. Ve li proponiamo in alto con una FOTOGALLERY.