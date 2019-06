Stupro Neymar, il brasiliano depone a San Paolo: ingenti misure di sicurezza

Misure di sicurezza eccezionali intorno al commissariato di polizia di San Paolo dove Neymar si presenterà per fornire la propria versione dei fatti sulla denuncia di stupro ai suoi danni da Najila Trinidade. Neymar dovrebbe presentarsi attorno alle 16 locali (le 21 italiane) per l’ultimo atto dell’indagine. Sarà poi la Procura a stabilire se esistono elementi per imputare Neymar. I media brasiliani hanno stilato la lista dei punti che il fuoriclasse dovrà chiarire durante la sua dichiarazione: se era ubriaco quando ha incontrato Trinidade a Parigi, se ha usato o no un profilattico quando ha fatto sesso con lei e se l’ha colpita nelle natiche, come dimostrerebbero foto e almeno un esame medico a cui si è sottoposto la donna. Neymar ha inoltre diffuso attraverso WhatsApp immagini della donna nuda, cosa che costituisce un reato secondo la legislazione locale.