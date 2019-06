“Vorrei ringraziare le persone per il loro supporto, per i messaggi che mi hanno inviato. Sono sereno, la verità prima o poi verrà a galla. L’unica cosa che desidero è che questa storia finisca il prima possibile“. Sono queste le parole di un Neymar apparso sollevato ai microfoni dei giornalisti dopo una deposizione di oltre cinque ore presso la stazione di polizia di San Paolo in merito alla denuncia di stupro presentata da Najila Trindade.

Secondo Globo TV, che ha già letto parte della sua testimonianza, il numero 10 della Selecao avrebbe detto agli investigatori che il rapporto sessuale con la donna era “consenziente” e che è stata lei a “chiedere” di essere ‘sculacciata‘.