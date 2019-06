Stupro Neymar, l’attaccante brasiliano interrogato: la versione in diretta tv della ragazza

Stupro Neymar – E’ un momento extracalcistico difficile per l’attaccante Neymar, il brasiliano si è presentato ieri sera nella stazione di polizia di Rio de Janeiro per essere ascoltato sulla vicenda relativa alla denuncia di stupro presentata venerdì a San Paolo ha a una 26enne brasiliana. Il calciatore del Psg aveva ricevuto mandato di comparizione per aver diffuso online un video, corredato di messaggi e foto scambiati con la ragazza senza l’assenso di quest’ultima, si tratta di un reato che in Brasile può essere punito pene fra 1 e 5 anni di prigione. Neymar al termine dell’interrogatorio si è fermato con la stampa ma senza fornire dettagli. “Voglio solo ringraziare tutti per il sostegno ricevuto”, ha detto il brasiliano in stampelle dopo l’infortunio degli ultimi giorni.

“Neymar voleva chiarire quanto accaduto – ha spiegato il legale del giocatore – Siamo fiduciosi”. Neymar probabilmente sarà interrogato nuovamente nei prossimi giorni e ha negato ripetutamente qualsiasi illecito. L’accusatrice, Najila Trindade, una modella di 26 anni, ha raccontato ieri in tv la sua versione, spiegando di essere andata a Parigi per incontrare Neymar, il quale pagò aereo e albergo, poi la situazione è degenerato durante l’incontro con la ragazza che ha parlato di aggressione e violenza fisica.