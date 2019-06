Lo scandalo causato dall’accusa di stupro contro Neymar ha portato la Mastercard ad annunciare che non userà gli spot e le pubblicità nei quali compariva il numero 10 della nazionale brasiliana: “Abbiamo deciso di sospendere le iniziative di promozione che includono l’ambasciatore della nostro marchio finché l’intera faccenda non sarà risolta”, ha annunciato la multinazionale in una nota. Lunedì scorso, tre giorni dopo che la 35enne brasiliana Najila Trinidade Mendes de Souza ha depositato la sua denuncia per stupro ed aggressione contro il calciatore, la Mastercard si era subito pronunciata, affermando che i suoi responsabili erano “preoccupati per le serie accuse” lanciate contro Neymar, limitandosi a dire che avrebbero continuato a “seguire la situazione da vicino”.

Stupro Neymar, il video inedito che rischia di incastrarlo: immagini della lite tra il calciatore e la donna

Un altro sponsor della stella del Psg, la Red Bull, ha invece fatto sapere che il numero 10 della nazionale di calcio “è nostro testimonial dal 2010”, per cui intende aspettare l’esito giudiziario per prendere una decisione: “E’ responsabilità delle autorità pubbliche determinare quali sono i fatti reali legati a queste serie accuse”, ha dichiarato l’azienda in una nota.