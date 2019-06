Stupro Neymar, video shock contro l’attaccante: presunta vittima consegna dossier alla Polizia

STUPRO NEYMAR – Ultimi giorni di grande tensione per l’attaccante Neymar, il brasiliano è stato accusato di stupro da una ragazza. Secondo quanto riporta “Uol Esporte”, la vittima avrebbe consegnato un dossier alla polizia di San Paolo, con immagini e documenti che comproverebbero la sua versione, nuove prove dunque che potrebbero peggiore la situazione dell’attaccante del Psg. Le immagini mostrerebbero un Neymar aggressivo e ubriaco, come raccontato dalla donna. Il brasiliano si è difeso con un video nella giornata di ieri ma sarebbe sotto indagine per violazione della privacy avendo mostrato pubblicamente i messaggi.