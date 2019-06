Tanti auguri a…Mohamed Salah, il campione d’Europa si prepara alla Coppa d’Africa: alcune curiosità che non sapevate sul Messi d’Egitto

Oggi, 15 giugno, compie 27 anni Mohamed Salah. Trionfatore in Champions League con il Liverpool, in estate proverà a bissare con l’Egitto in Coppa d’Africa. Salah nasce a Basyoun, a nord de Il Cairo, nel 1992.

Inizia a muovere i primi passi in patria con l’Al-Mokawloon. Nel 2012 passa al Basilea e vince il campionato svizzero al primo anno. Dopo una stagione 2014-2015 non esaltante con la maglia del Chelsea, va in prestito alla Fiorentina, dove invece fa molto bene. I viola esercitano il riscatto, ma grazie ad una clausola Salah si libera e dopo una lunga trattativa va alla Roma. Nella Capitale fa benissimo con 34 gol in 83 partite Nell’estate del 2017 viene ceduto al Liverpool per 42 milioni. Con la maglia dei Reds fa ancora meglio, raggiungendo due volte la finale di Champions e vincendo quella del 2019 contro il Tottenham, segnando tra l’altro la rete del vantaggio. In Premier Legaue si laurea per due volte capocannoniere del torneo. Salah è un trascinatore anche della sua nazionale. L’Egitto parte con i favori del pronostico in Coppa d’Africa.

Salah è impegnato anche nel sociale. Ha fatto donazioni per un ospedale pediatrico e per un impianto di irrigazione per campi. Il suo soprannome è il Messi d’Egitto. Le scarpe di Salah sono state esposte al British Museum di Londra. Come ha raccontato lui stesso ha avuto parecchi problemi con la guida all’inglese: “Nelle prime settimane è stata davvero dura; ho anche avuto un paio di incidenti finendo sul marciapiede mentre cercavo di abituarmi alla guida diversa, ma poi tutto è sempre andato per il meglio”. In Egitto Salah è una vera e propria star: una volta gli ha bussato alla porta un’intero autobus di persone che volevano farsi delle foto. Ovviamente, il buon Salah si è prestato alla cosa. A testimonianza della sua fama in patria ci sono le elezioni presidenziali del 2018: Salah ha ottenuto il 5% delle preferenze, piazzandosi al secondo posto, dietro al presidente eletto e davanti all’altro candidato.