Top 11 Serie B, ecco la formazione dell’anno scelta dai tifosi: in panchina Corini [FOTO]

La Lega B, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato una foto con la formazione migliore della stagione andata in archivio scelta dai tifosi. L’allenatore è Eugenio Corini, condottiero del Brescia vincitore del campionato. In questa formazione ci sono, chiaramente, molti calciatori delle rondinelle ma anche del Lecce, secondo in classifica. Spazio anche a Verre e Mancuso. Di seguito, la foto con lo schieramento.

🔝1️⃣1️⃣ Ecco la TOP 11 della #SerieBKT 2018/2019 scelta da voi. pic.twitter.com/q4841tt8oU — Lega B (@Lega_B) 29 giugno 2019