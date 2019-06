Torino, Belotti: “Con questo gruppo saremo in Europa. Lavoro per essere il numero 9 dell’Italia”

Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” ad Andrea Belotti. Il Gallo si racconta tra Torino, sogno Europa e Nazionale.

Belotti spera nel ripescaggio del Torino in Europa League, qualora il Tas dovesse escludere il Milan: “Spero di fare vacanze più brevi: vorrebbe dire Toro in Europa League… Il progetto deve essere posizionarci stabilmente fra le forze del campionato che puntano all’Europa. E’ giusto alzare l’asticella e non è esagerato: già quest’anno abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Anche le big, anche le squadre sulla carta più quotate di noi”.

Belotti commenta così le parole di Cairo sul dare continuità: “Il presidente è stato chiaro e ha ragione: è giusto che il gruppo che ha fatto così bene sia confermato in blocco. Sono convinto di ritrovare tutti i miei compagni e che lavoreremo in ritiro con il gruppo “storico” al completo”.

Belotti è tornato anche in Nazionale e non nasconde le sue speranze: “Titolare è un concetto che non vale granché, con Mancini: ad Atene ho giocato io e nessuno se l’aspettava, dunque non mi aspettavo di partire sicuramente dall’inizio a Torino, e non ci sono rimasto male. Sono solo le prestazioni, e i gol, a dire se ci si può sentire un candidato forte. Ma se sono tornato qui, e ho rimesso questa maglia, vuol dire che valgo. Se sarò il numero nove dell’Italia, sarà bellissimo: io ci lavoro”.