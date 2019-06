Torino, Cairo scatenato: l’Europa League e gli annunci di mercato

“Abbiamo fatto la miglior stagione da quando ci sono i tre punti ed era un peccato non andare in Europa, il mister aveva fatto un grande lavoro dando carattere alla squadra”. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky. “Oggi siamo qui ad essere soddisfatti di questa notizia, abbiamo cambiato i piani a partiremo prima per il ritiro, ci troveremo il 4 di luglio. Faremo poi 11 giorni a Bormio e poi torneremo a Torino in vista dell’esordio del 25 luglio. Sarà per noi un’estate particolare”, aggiunge. Sul mercato. “Il piano è mantenere i nostri migliori giocatori con un paio di innesti. Non è facile, ma stiamo lavorando per questo. Pereyra? Mazzarri non me ne parla più, ora abbiamo altri obiettivi”, dichiara Cairo. “Bonifazi alla Spal? Ci siamo visti con Vagnati, loro vorrebbero farlo rientrare. Ci stiamo ragionando, abbiamo speso una cifra rilevante per riscattarlo perchè crediamo molto in lui. Lo stesso vale per Lyanco”, dice Cairo. “Belotti? Non so quale sia il suo valore, ma noi lo vogliamo tenere. In passato ho rifiutato diverse offerte. Izzo? C’era l’interessamento di varie squadre straniere, ma vogliamo tenerlo con noi. Un sogno? Per farli avverare meglio non rivelarli”, conclude il patron granata.