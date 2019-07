Torino, Cairo show su campo e mercato: “Europa League, futuro, Belotti, Verdi e Bonifazi, vi dico tutto”

Così come riportato dal sito ufficiale del Torino, nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il presidente granata Urbano Cairo. Ecco le sue parole.

Sull’Europa: “La partecipazione del Torino in EL è meritata. Sarebbe stata l’unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il Milan”.

Sul campionato: “Abbiamo fatto un girone di ritorno quasi perfetto, subito dietro alle primissime, oltre a un’ottima difesa e un collettivo importante a firma di un grande allenatore come Mazzarri. Negli appuntamenti importanti ci siamo sempre fatti trovare pronti”

Sul futuro: “Vogliamo confermare i nostri migliori perché la continuità è importante. Anche con Petrachi lo è stata perché è stato con noi 10 anni, poi ci sta che le cose non si possano chiudere sempre in maniera positiva. Bava ha fatto bene in 7 anni al Settore Giovanile con molti giovani arrivati in A. Ci sembrava giusto dargli un’opportunità”.

Su Izzo: “Ha avuto apprezzamenti, come altri. L’obiettivo che abbiamo oggi è di compattarci e affrontare al meglio l’EL, oltre a Serie A e Coppa Italia. Faremo un paio di innesti importanti”.

Su Belotti: “Ho rivisto il miglior Gallo, quello di 2 anni fa. È motivato e concreto anche nel ruolo di capitano, è cresciuto anche umanamente con il grande obiettivo di segnare sempre. Abbiamo ritrovato un grande Belotti”.

Su Verdi: “È stato al Torino da ragazzino, poi è cresciuto tanto. Non parlo di giocatori che non sono del Torino. Bonifazi? Ha fatto una grande stagione alla Spal e lo abbiamo controriscattato. Ha ottime qualità ed è un uomo importante”.

Sul prossimo campionato: “Mi aspetto una Serie A competitiva, come quella che è finita. Allo stesso tempo me la aspetto divertente per spettatori e tifosi. L’Inter ha fatto passi avanti con Conte e diventa un valore aggiunto per tutta la Serie A”.