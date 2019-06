Torino, è ufficiale: Massimo Bava è il nuovo direttore sportivo

Fresco di ingresso ai preliminari di Europa League dopo l’esclusione ufficiale del Milan e dopo aver salutato Gianluca Petrachi, passato alla Roma, il Torino ha il suo nuovo direttore sportivo: ufficiale l’ingaggio di Massimo Bava. Ecco la nota del club. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare che Massimo Bava , attuale Responsabile del Settore giovanile, assumerà l’incarico di Direttore sportivo del Club dal 1° luglio 2019.

Massimo Bava è nato a Torino il 17 settembre 1963. Cresciuto calcisticamente nel Nizza Millefonti, la squadra del suo quartiere, dopo una carriera tra i Dilettanti ha iniziato quella da dirigente nel calcio, 20 anni fa, ottenendo lusinghieri risultati: dapprima la promozione in serie D con il Volpiano, quindi l’ascesa in C2 con il Canavese e poi l’approdo in C1, con il Cuneo. Da sempre ha svolto con passione e professionalità il mandato assegnatogli, alternando il ruolo di Direttore Generale a quello di Direttore Sportivo, coniugando pertanto il lavoro sul campo a quello organizzativo.

Dal 2012 è Responsabile del Settore Giovanile del Torino FC, alla guida del quale ha conquistato 6 finali in 7 stagioni nella categoria Primavera, con lo score di uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, a cui vanno aggiunti due titoli nazionali Berretti. Non solo risultati di squadra: nel corso degli anni ha contribuito a far crescere molti giovani talenti, alcuni dei quali hanno già calcato i campi della serie A. Tra loro Barreca, Bonifazi, Buongiorno, Edera, Parigini e, in questa stagione, Millico.

Il saluto del Presidente Cairo: “La nomina di Massimo Bava a Direttore sportivo del Torino FC è una scelta nel segno della continuità aziendale e premia il lavoro svolto in questi anni nel Settore giovanile. La sua ambizione, le riconosciute competenze e pure il buon rapporto immediatamente creatosi con il nostro allenatore Walter Mazzarri lo agevoleranno nella sua nuova attività. Manterrà anche la supervisione sulla Primavera, fondamentale anello di congiunzione tra la prima squadra e il Settore giovanile. A Massimo Bava, a nome di tutto il Torino Football Club, in bocca al lupo per raggiungere insieme le migliori soddisfazioni professionali e sportive“.