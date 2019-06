Anche la Roma spettatrice interessata della finale di Champions League di questa sera tra Tottenham e Liverpool. In caso di trionfo dei Reds, infatti, le casse della Roma beneficerebbero di quasi 5 milioni. Il perché è presto detto. Due clausole presenti nei contratti di cessione di Salah e Alisson porterebbero una cifra molto vicina ai 5 milioni a Trigoria per via di alcuni bonus inseriti durante la negoziazione. Il Liverpool avrà quindi dalla società della Roma e forse anche da qualche tifoso giallorosso una spinta in più.