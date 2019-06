Tottenham-Liverpool, l’invasione è hot: bionda mezza nuda in campo [FOTO]

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si sta giocando la finale di Champions League, in campo Tottenham e Liverpool, la partita nel primo tempo non è stata entusiasmante anche perchè è stata sbloccata dopo appena un minuto, Salah non ha sbagliato dal dischetto. Poi qualche altra occasione per i Reds mentre gli Spurs non hanno inciso in fase realizzativa. Nel primo tempo episodio che ha scatenato la reazione dei tifosi, invasione di campo da parte di una sexy tifosa, una bionda mezza nuda ha fatto ingresso sul terreno di gioco, le telecamere hanno ‘staccato’ l’inquadratura ma la bella tifosa è stata comunque immortalata. In alto la sexy fotogallery.